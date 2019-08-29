全球首例iPS細胞角膜移植 日女視力已改善

（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本大阪大學教授西田幸二的研究團隊把誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）所製的眼角膜細胞移植到一名女性患者眼睛，創全球首例。研究團隊表示，患者術後視力已改善。

西田今天在大阪府吹田市大阪大學召開記者會，說明這項以誘導性多功能幹細胞製造眼角膜細胞移植到患者身上的手術。

接受iPS細胞所製的角膜細胞移植的是一名患有角膜上皮幹細胞缺乏症的40多歲女性患者。研究團隊以可變成各種細胞第3者的iPS細胞製成角膜細胞，再使其變成厚度約0.03至0.05毫米的薄膜狀，移植到這名女子的左眼。

研究團隊期待角膜細胞生成，角膜可保持透明度，讓患者恢復視力。

「產經新聞」報導，西田說，這名女患者視力改善很多，患者對看得見感到很高興。如果以計測的視力值來看，這名女患者應該可如一般情況看報紙、看書。

這項移植手術於7月實施，患者術後情況順利，於本月23日出院，至今未發生細胞異常增加的狀況。這名患者原本雙眼幾乎失去視力，但現在視力已改善到日常生活不受阻礙的程度。

西田說，手術動完才過一個月，情況順利。原本渾濁的角膜變得透明，視力改善許多。不知這樣的情形能維持到何時，還待審慎觀察。

報導說，西田被問到今後的計畫時表示，今年預定進行第2例手術，實施的患者幾乎確定了。明年中期左右將實施第3例，在那2、3個月後做第4例，也是最後一例，2021年春季進行臨床研究整體的評估。

詢及這樣的治療是否可成為一般的治療法時，西田說，以臨床實驗4例來做評估，如果能確認安全性和有效性，就可進到下一個治療試驗階段。希望今後約5年內可發展為一般療法。

至於移植手術的成本，西田說，希望費用約300萬日圓（約新台幣90萬元）至400萬日圓。如果接受移植手術的患者多，角膜細胞膜片成本將降低，所以手術的費用可能便宜些。

「朝日新聞」報導， 要治療角膜上皮幹細胞缺乏症，另外的治療法是移植他人的角膜。日本厚生勞動省表示，角膜的症狀，2018年度（截至2019年3月底）有來自腦死或心臟停止約720人提供角膜，進行移植手術有1155例。截至今年3月底，登記想接受移植的有1613人。

以iPS細胞製造細胞進行移植的案例，之前有2014年理化學研究所等進行網膜細胞移植以及2018年京都大學進行針對帕金森氏症患者腦部的神經細胞移植，這次是第3例。（編輯：郭中翰）1080829