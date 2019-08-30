法企業家在香港 憂商業環境惡化北京管控

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）法國費加洛報報導，香港民主運動波及經濟，一些法國企業家考慮轉移陣地，一方面是擔心香港商業環境惡化，另一方面是憂慮北京威脅到法治、司法獨立及外派香港人士的自由。

「費加洛報」（Le Figaro）引述在香港經營烤雞速食店的卡利耶（Jérôme Carlier）表示，待在法國的人會覺得香港發生的事像內戰，但除了遊行時間外，城市運作跟平常一樣，這與法國「黃背心」上街沿路打破櫥窗完全不同，香港遊行市民會打掃、會把垃圾丟進垃圾桶，他也不必擔心自己的人身安全。

但卡利耶擔心香港反送中運動所產生的經濟效應，他的生意和整個餐飲業的營業額都見減少，遊行把客人嚇跑，也嚴重干擾廠商送貨到店家。

報導提到，近幾個月，香港顯出經濟減緩的跡象，零售業自6月抗議行動展開起就持續下滑，6月的貿易額比去年同期減少6.7%，情況可能會比2014年占中「雨傘運動」的結果更糟。

於是，許多業者要求房東降低店面租金；如今中國大陸旅客少到香港，旅館業大幅降低房間價格，員工也不得不休假，或直接被裁掉。

根據報導，與中國大陸工廠有聯繫的法國業者，不信任感更強烈，例如住在香港、但委託大陸工廠生產服飾的班蘇杉（Fabrice Bensoussan），近期就遇到貨物卡在粵港邊界的問題。

他說，那批貨是電影「哈利波特」（Harry Potter）的周邊雨傘，中國生意夥伴告訴他，目前不准運送雨傘到香港；雨傘不具危險性，卻是2014年香港民主運動的象徵，「這只是個象徵，但也說明了一切」。

班蘇杉說，他擔心未來幾年的狀況，他本打算繼續在香港待15年，現在可能只會再待5、6年，不會更多了；若中國威脅到法治、司法獨立及外派香港人士的自由，就不考慮留下。

在香港10年、從事品管的阿菲拉（Mohamed Afilal）也在考慮離開，香港是金融樞紐，但當前氛圍不穩定，使他無法擬定一年以上的行動計畫，先前抗議者聚集香港機場，也讓他無法接待客戶。

報導提到，在香港的法國人陷入兩難，他們原則上支持抗議者的訴求，許多受訪企業家都允許員工參與遊行，反對中國干涉的意圖及香港社會逐漸擴大的種種不平等；但他們到香港也是為了有利的商業環境，而抗議行動削弱了這個環境。

雖然這些法國人在香港生活沒有安全之虞，但也想過離開，一個可能的去處是新加坡，他們說，要繼續經營事業，不一定得住在香港，目前還沒人真的準備離開，但在談話中已提到可能性。

香港民眾因反對逃犯條例修訂草案而發起抗議及罷工行動，這項由香港特區政府推動的草案若通過，原本可把司法案件被告送往中國大陸，一般稱為「送中條例」，經香港人民強烈反對後，港府宣布暫緩修訂，但民眾持續要求撤回草案、調查警察濫權、實施普選等，情勢未見緩和。（編輯：郭中翰）1080830