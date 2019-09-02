美對中新關稅生效 零售商成美股關注焦點

（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國對價值3000億美元中國貨品加徵關稅的措施，今天起陸續生效，涵蓋服飾、電視機和珠寶等品項。這使得美國零售商將成為本週美國股市關注焦點。

這波關稅，比華府已對價值2500億美元中國貨品課徵的關稅更直接衝擊消費者。美國零售商正急忙縮減成本因應，想辦法讓獲利受損程度降到最低。華爾街分析師則試圖找出最能夠安度關稅影響的零售類股。

根據產業團體美國消費科技協會（Consumer Technology Association）統計，今天生效的關稅部分涵蓋價值520億美元的消費電子產品，包括智慧音箱、耳塞式耳機和電視機。

而12月15日生效的關稅部分，則涵蓋價值1150億美元的消費電子品，包括智慧手機、筆電和電玩主機。這將直接衝擊蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft）和惠普（HP Inc.）等科技企業。

投資人尋找的零售類股，要不是最能維持售價穩定又不會犧牲利潤，就是能夠漲價又不致影響銷量的企業。他們也尋找對中國進貨依賴程度最輕的零售商。

富國證券（Wells Fargo Securities）分析師法丹（Zachary Fadem）發布報告指出，在此情況下，家得寶（Home Depot）和羅威公司（Lowe's Companies）看來最能夠度過新關稅衝擊，因為他們的銷貨成本仰賴中國的比例不超過10%。

反觀看來可能將大受衝擊的百思買（Best Buy），29日發布全年財測不如預期，歸咎於關稅措施和消費者未來行為的不確定性。百思買股價也應聲重挫8%，使得8月股價總結跌幅擴大到17%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080902