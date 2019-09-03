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調查：近7成南韓企業對日企信任度下滑

最新更新：2019/09/03 17:25

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）大韓商工會議所今天公布一項調查，日本祭出限制貿易後，近7成南韓企業對日本企業信任度下滑；另外，逾半南韓企業將降低對日依存度，縮小合作規模。

南韓聯合新聞通訊社指出，大韓商工會議所近期針對與日本有貿易往來的500家南韓企業，進行日本限制貿易以來對日本企業信任度調查。

調查結果顯示，66.6%受訪企業對日本企業的信任度都出現下滑，另外33.4%企業認為沒有影響。

大韓商工會議所表示，日本政府實施對韓限制貿易前，韓國企業普遍認為日本企業生產系統優質且準時，信任度較高；詢問今後雙方合作意向，56%企業回答將降低對日依存度，縮小合作規模，希望繼續保持合作的企業有44%。

至於日本對韓國限制貿易帶來的影響，超過一半企業（55%）擔心長期出口管制導致損失不斷增大；若以行業影響程度來看，依次為旅遊（87.8%）、半導體（85.4%）、化學（62.7%）、顯示器（59%）、鋼鐵（57.4%）和汽車（56.5%）。

調查也顯示，55%的受訪企業認為，限制貿易反而有助南韓提升競爭力的機會；若從限制貿易應對方案來看，尋找新合作夥伴比例最高占46.7%，其次是加強與現有客戶合作（20.3%）、備足庫存（8.6%），另外開拓其他國家市場（6.6%）。

問到南韓政府面對貿易限制優先扶持的項目，37.8%企業認為研發投資排第一位，其次是構建大中小企業合作體系（32%）和改革監管體系（19.4%）。（編輯：王永志）1080903

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