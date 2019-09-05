褐皮書：美經濟成長適度 企業樂觀看待近期展望

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天指出，最近幾週美國經濟成長速度平平，儘管美中貿易戰加劇，企業仍對近期展望保持樂觀看法。

然而聯準會對未來的看法並非穩定不變，指出許多趨軟或惡化的情況如具體徵兆般浮現，即貿易衝突正對成長造成不利影響。

法新社報導，這家美國中央銀行在針對經濟活動的全國調查中指出：「雖然對關稅和貿易政策不確定性的憂慮猶存，但多數企業對近期展望仍抱持樂觀看法。」

決策者仍意見分歧，但外界普遍預期他們兩週後將再度降息，以將美國隔離於全球疲弱經濟，以及愈來愈多顯示川普貿易戰正侵蝕經濟成長的跡象之外。

聯準會上個月因類似原因降息，為10年來首度放緩貨幣政策腳步。

這份最新出爐的「褐皮書」（beige book）指出，成長維持「適度步伐」。褐皮書蒐集商業人士軼事報告和聯準會轄下12個行政區的聯繫事項等。

由於研究在8月23日做出結論，時值華府和北京宣布互就數千億美元商品加徵新關稅，因此這份報告可能無法全然反映美中貿易衝突的急遽惡化。

根據聯準會，軼事報告指出汽車銷售增加、旅遊觀光表現「紮實」，銀行放貸和商用不動產租賃成長一些。

其他產業領域方面，表現沒有那麼好。

農業為3項因素所苦：惡劣氣候、低價和美國貿易戰的不確定性。

美國經濟中獨強的消費者支出方面，汽車業以外「好壞參雜」；交通運輸需求「減弱」、房屋銷售「勉強過得去」，房屋建築「持平」。

就全美而言，雇主抱怨難以補滿職缺，同時面臨提供入門級和低技能勞工較高薪資的「強勁上升壓力」。

不過通貨膨脹仍受到抑制。儘管若干企業表示能將物價上漲轉嫁出去，但製造業者卻抱怨他們這類做法受到限制。

根據褐皮書，「針對關稅對影響物價的地區報告好壞不一，有些地區預期未來幾個月還不會感受到這種影響。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1080905