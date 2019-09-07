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鎖定Google臉書 美數十州聯手調查反壟斷

最新更新：2019/09/07 12:17
美國數十個州的檢察長6日宣布，對Alphabet旗下的Google和臉書等大型科技公司進行反壟斷調查。（圖取自Pixabay圖庫）
美國數十個州的檢察長6日宣布，對Alphabet旗下的Google和臉書等大型科技公司進行反壟斷調查。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國數十個州的檢察長分成兩組，今天宣布對Alphabet旗下的Google和臉書（Facebook）等大型科技公司進行反壟斷調查。

路透社報導，一組是紐約州率領其他7州與哥倫比亞特區針對臉書展開調查，另一組是德州和其他多達40州所展開的調查調查，後者雖沒明確指出鎖定的大型科技公司有誰，但外界預期Google是這次調查的核心。

社群媒體、網路搜尋、電子商務和其他數位科技業的公司，一度被譽為是帶動美國經濟成長的龍頭，但現在因為發生侵犯隱私等問題和過於龐大的市場影響力，以致外界對她們的防備心越來越強。

包括美國總統川普在內的政治人物、消費者、其他企業和監管機構，也紛紛對大型科技公司予以批評。

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）發推文說：「我正對臉書進行調查，查明他們的行為是否危害消費者個資、降低消費者選擇品質或拉高廣告價格。這個全球最大社群媒體平台必須遵守法律。」

調查臉書的州包括紐約州、科羅拉多州、佛羅里達州、愛阿華州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、俄亥俄州、田納西州和哥倫比亞特區。

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）的辦公室表示，正在對大型科技公司展開調查，但沒有透露所調查公司的名稱。消息人士告訴路透社，可能有40多州檢察長針對Google展開調查。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1080907

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