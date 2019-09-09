衛生專家：瘧疾2050年前可根除 與WHO觀點不一

（中央社倫敦8日綜合外電報導）全球衛生專家今天表示，瘧疾可在一個世代內根除，世界衛生組織（WHO）不該迴避這個「史詩級目標」。

瘧疾是世界上存在最久且最致命的疾病之一。41名衛生專家在一份報告中指出，最快可在2050年前達成沒有瘧疾的未來，與上個月以WHO為首發表的瘧疾評估結論相牴觸。

這份報告指出，為了達到目標，各國政府、科學家和公共衛生領袖必須投入更多經費和創新，來打擊瘧疾和病媒蚊，而這需要「前所未見的野心、承諾和合作夥伴」。

加州大學舊金山分校的全球衛生小組（Global Health Group）主任費申姆（Richard Feachem）說：「長久以來，根除瘧疾一直是遙不可及的夢想，但現在我們有證據，瘧疾可以且應該在2050年前被消滅。」

醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）委託對消滅瘧疾一事進行研究，同時也是研究共同負責人的費申姆說：「我們必須…挑戰自我來實現這個具野心的目標，並致力採取必要的大膽行動來達成目標。」

刺胳針委員會（Lancet Commission）發布報告幾週前，WHO就能否根除瘧疾發布報告，結論是短期內無法實現這項目標，砸下無數經費設定不切實際的目標，可能招致「挫敗和反效果」。

WHO報告指出，現在的優先要務應該是為未來根除瘧疾的工作奠定基礎，「以防導致巨額資金浪費和參與人員受挫的失敗風險」，此論述不同於刺胳針委員會的報告。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1080909