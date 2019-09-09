蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

（中央社舊金山9日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）年度盛事產品發表會將於明天登場，除了發表最新iPhone機型外，還將推出新款Apple Watch。

以下是媒體整理的今年蘋果發表會可能亮點：

●高階iPhone新機升級全和相機鏡頭有關

高階iPhone新機背面將會有3顆鏡頭，具備廣角、高解析度和更佳錄影功能。

新機將具備自動修正照片的最新人工智慧（AI）功能，可以將被切掉的人物放入照片中，以及一邊錄影一邊編輯影片的功能。蘋果也將改善在光線不足環境下拍攝照片的品質，以期和對手Google的Pixel手機較勁。

同時，人臉辨識鏡頭也將升級，以後手機平躺在桌面上也能解鎖，不用再特地拿起手機。

●無線充電功能升級

AirPods和Apple Watch等裝置可以放在iPhone背後充電，這個和三星一樣的功能對於取消無線充電板Airpower上市計畫的蘋果來說很重要。新iPhone的蘋果商標將放在正中央，方便用戶知道AirPods和Apple Watch要放哪充電。

●蘋果希望新裝置更耐用

過去一直有蘋果更換摔壞iPhone收費更高的傳聞。不過，今年的新機型可能比較不會有這樣的問題。新iPhone據說採用更強防碎玻璃，具備防震功能，通過多種耐摔測試。新iPhone可在水中撐數小時，比iPhone XS系列的30分鐘長。

●iPhone XR後繼機型也多了新鏡頭

蘋果將在親民版iPhone XR背後添加第2顆鏡頭，強化人像攝影和光學變焦功能。後繼機型也將推出綠色的新顏色。且和最新高階款一樣，也採用速度更快的A13晶片。

●Apple Watch去年大改版今年變動不大

今年新Apple Watch將著重在軟體和錶殼，蘋果擬推出鈦和陶瓷兩種材質的外殼、新錶帶，以及推出新App的作業系統watchOS6、新錶面、Siri功能，以及安裝的App Store。睡眠追蹤功能也在進行中。

Apple Watch大改款以及搭配更快的處理器可能要等到2020年。

美國媒體報導，蘋果擬於今年稍後推出新版iPad和Mac。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080909