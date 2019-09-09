德Volocopter空中計程車增資 中國吉利入股惹議

（中央社法蘭克福9日綜合外電報導）開發「空中計程車」的德國企業Volocopter今天宣布增資5000萬歐元，資金來源包括中國吉利汽車（Geely），為中資投資歐洲企業所引發的爭議增添新素材。

Volocopter發布聲明指出：「新資金將用於確保VoloCity飛機在未來3年內展開商業營運。」

德國Volocopter和Lilium等相對小型的公司，正與空中巴士（Airbus）和Uber等產業龍頭競爭空中計程車市場。

VoloCity利用電池驅動的18個旋轉器飛行，可運載兩名乘客和手提行李，單次飛行距離長達35公里，最高時速110公里。

金融時報（The Financial Times）報導，經此次增資，中國吉利在Volocopter的持股將達約10%。

不過，Volocopter強調，公司創辦人仍是最大股東，其他大股東包括賓士（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒集團（Daimler），以及半導體業巨擘英特爾（Intel）。

中國吉利先前秘密逐步取得戴姆勒集團約10%股份，直到去年2月才公布相關消息，引發德國政商界不安。在此之前，中資已投資數家德國關鍵產業，導致輿論擔憂重要技術恐將外流，柏林當局因此被迫緊縮外國投資相關法律。

儘管外界對中資有疑慮，戴姆勒董事長康林松（Ola Kallenius）表示：「我們樂見夥伴吉利投資Volocopter成為股東。」（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080909