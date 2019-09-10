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登革熱肆虐東南亞 科學家研發新種抗病毒蚊

最新更新：2019/09/10 21:03
科學家正嘗試藉由培殖抗登革病毒的新品種蚊子，提高人類戰勝登革熱的勝算。（圖取自facebook.com/wmpglobal）
科學家正嘗試藉由培殖抗登革病毒的新品種蚊子，提高人類戰勝登革熱的勝算。（圖取自facebook.com/wmpglobal）

（中央社芽莊9日綜合外電報導）由於高溫和居民對新病毒株抵抗力低，登革熱肆虐東南亞，在菲律賓已造成數百人死亡。科學家正嘗試藉由培殖抗登革病毒的新品種蚊子，提高人類戰勝這種蚊蟲媒介傳染病的勝算。

世界蚊子計畫（World Mosquito Program）的科學家先讓雌雄埃及斑蚊感染可對抗登革病毒的沃爾巴克氏菌（Wolbachia），接著將牠們野放。數週後，帶有沃爾巴克氏菌的幼蚊出生，身上的細菌讓牠們難以有效傳播登革熱、茲卡（Zika）、屈公病（Chikungunya fever）和黃熱病等以蚊蟲為媒介的病毒。

影片來源：World Mosquito Program YouTube頻道

此計畫最先在澳洲北部試行成功後，已在全球其他9個國家試驗，包括越南在內。初步結果令人振奮。

法新社報導，科學家去年在越南南部的永良（Vinh Luong）野放約50萬隻感染沃爾巴克氏菌的蚊子，結果永良的登革熱病例較鄰近的度假勝地芽莊（Nha Trang）少了約86%。

這類「以蚊制蚊」的抗傳染病策略並非新現象，但最大挑戰往往包括必須培殖足夠數量的帶菌蚊子，以確保最終野放數量足以壓制病媒蚊。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080910

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