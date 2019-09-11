鴻海允投資31億元 威斯康辛大學稱只收到2100萬

（中央社麥迪遜10日綜合外電報導）台灣鴻海集團曾承諾投資1億美元（約新台幣31億元）給美國威斯康辛大學麥迪遜分校投入工程和創新研究，但校方表示，他們至今只收到70萬美元（約新台幣2170萬元）資金。

「威斯康辛州報」（Wisconsin State Journal）今天報導，全球最大電子產品代工企業鴻海去年8月承諾捐助這筆經費，但至今進展緩慢。這筆投資當時被宣傳是威斯康辛大學歷來最大規模產學合作計畫。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）發言人魯卡斯（John Lucas）發布聲明表示，關於鴻海這筆投資「討論並無重大進展」，他們希望未來幾個月能有所進展。

美聯社報導，儘管過去的公開聲明中，鴻海承諾5年內捐助威斯康辛大學1億美元；但根據雙方達成的正式合作協議，內容並未提及鴻海確切投資金額和提供資金的時間，僅提到鴻海「有意在該校的研究和其他活動上做出重大投資」。

鴻海則拒絕證實投入多少資金在威斯康辛大學麥迪遜分校，僅說對該校工程和研究工作所做的承諾不變。

鴻海在聲明中表示，將持續為威斯康辛大學師生「制定示範專案和策略計畫，一同合作規劃跨學科研究和學程」。

鴻海和威斯康辛大學曾經成功合作過一些計畫，包括實習生方案和「智慧城市，智能未來」（Smart Cities-Smart Futures）競賽，這項競賽吸引威斯康辛大學師生提出325件計畫報名參賽。

魯卡斯指出，威斯康辛大學已收到的70萬美元鴻海資金，用於校方支持的一項工程研究計畫。

鴻海已和威斯康辛州政府達成規模近30億美元（約新台幣930億元）的投資協議，計畫在威州東南部興建一座高科技面板製造廠。美國總統川普曾大力宣傳這件投資案是製造業重返美國的例證。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1080911