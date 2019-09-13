歐洲麻疹疫情升溫 歐盟世衛急籲接種疫苗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）今年上半年歐洲出現9萬麻疹病例，為扭轉民眾「疫苗猶豫」心態降溫疫情，歐洲聯盟12日與世界衛生組織聯手宣傳接種疫苗益處，另將致力打擊網路疫苗不實訊息傳播。

歐洲聯盟（EU）主管衛生的執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）今天與世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）在布魯塞爾召開關於提高疫苗接種會議，並共同現身記者會宣傳接種疫苗益處。

根據歐盟資訊，接種疫苗讓全球每年避免200萬至300萬人死亡，但近年如麻疹等疫情增加，這是疫苗接種率下降結果，已經成為歐盟及國際必須共同應對的全球性挑戰。

安德柳凱提斯在記者會上特別提到麻疹疫情，表示因疫苗接種率下降，今年上半年歐洲已出現約9萬麻疹病例數，超過去年全年病例數，令人憂心。

他說，大家都知道疫苗每年可挽救數百萬人的生命，這有科學根據證明，但為何疫情還升高？有些國家是預算不足導致疫苗接種下降，但另一個非常重要的問題是「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），「疫苗猶豫」之所以嚴重，除民眾被網路上不實訊息誤導外，另一方面專業人員無法以同等速度立即說明造成迅速傳播。這是整個歐洲的重大問題，也是世界面臨的挑戰。

譚德塞指出，接種麻疹疫苗可顯著減少麻疹死亡病例，目前在194個國家中有85個國家沒有出現麻疹病例，但在取得進展同時也存在挫折，特別嚴重的問題是在社群網站不斷流傳錯誤訊息，世衛已經與這些社群網站業者聯繫，希望能致力打擊不實資訊。

另一方面他也希望與合作夥伴歐盟聯手協助那些取得疫苗有困難的國家，進而提高孩童的接種率。

「疫苗猶豫」是近年全球一大公衛威脅，民眾接觸網路上散播的「不實資訊」而懷疑疫苗安全性，對自己或家人是否接種產生猶豫心態。在歐洲就有接種麻疹苗會產生副作用的流言，例如免疫系統會下降，以及孩童接種疫苗會產生自閉症等。（編輯：徐崇哲）1080913