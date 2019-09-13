大馬尼拉河川死豬漂流 增非洲豬瘟擴散疑慮

（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）大馬尼拉區東部與黎薩省交界的馬利吉娜河（Marikina River）和附近一條溪近日發現有數十頭死豬漂流，菲律賓農業部官員今天說，這引發民眾對非洲豬瘟疫情擴散的疑慮。

菲律賓媒體報導，截至昨天晚間，馬利吉娜河沿岸發現40頭死豬。馬利吉娜市獸醫卡羅斯（Bobot Carlos）說，動物工業局（BAI）和馬利吉娜市獸醫局人員立即掩埋這些豬屍，但許多豬屍已開始腐爛。

馬利吉娜市西側的奎松市（Quezon）Bagong Silangan區一條溪流也發現6頭死豬，在當地引發恐慌。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）今天報導，奎松市這條溪與馬利吉娜河相連。

菲律賓農業部9日證實，送往英國檢測的豬隻血液樣本驗出非洲豬瘟病毒。這些樣本來自大馬尼拉都會區以東的黎薩省（Rizal）和以北的布拉坎省（Bulacan）養豬戶。

近日在上述河川和溪流發現的豬屍，在掩埋前檢體都已採樣，當局也對死豬來源展開調查。

馬利吉娜市長鐵歐多洛（Marcelino Teodoro）表示，馬利吉娜市沒有任何養豬場或屠宰場。奎松市長貝爾蒙特（Joy Belmonte）則在黎薩省出現疫情後，就下令關閉所有「後院養豬場」。

菲國法律規定，「後院養豬場」限設立於農村地區，最多僅能飼養一頭母豬和10頭仔豬。

農業部長達爾（William Dar）說，死豬可能從河川上游感染非洲豬瘟的黎薩省城鎮漂流而下。

動物工業局長杜明戈（Ronnie Domingo）說，非洲豬瘟病毒無法在水中長時間存活，但不能排除河川遭污染的可能性。

農業部表示，黎薩省和布拉坎省有7個地區豬隻感染非洲豬瘟病毒。

非洲豬瘟會導致豬隻高燒、食欲不振、出血及死亡。目前沒有證據顯示非洲豬瘟會對人類造成任何健康風險。（編輯：郭中翰）1080913