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加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

最新更新：2019/09/16 05:57

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國近來出現數百起疑似跟電子菸有關的肺部疾病案例，並有6人不幸喪命。紐約州州長古莫今天宣布加味電子菸的禁令，但菸草和薄荷口味的電子菸除外。

路透社報導，民主黨籍的古莫（Andrew Cuomo）指出電子菸是危險的，他擔心水果和糖果口味的電子菸會讓年輕人對尼古丁成癮。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）的數據顯示，全美約有400人罹患可能與電子菸相關的肺部疾病，並有6人因此喪命。當局調查人員仍在試圖釐清導致肺病的原因。

古莫指出，紐約州衛生廳廳長朱克（Howard Zucker）會在本週的公共衛生和健康計畫委員會（Public Health and Health Planning Council）緊急會議上正式禁止加味電子菸，但不包括菸草和薄荷口味的電子菸。

紐約州原本規定禁售電子菸給18歲以下人士，但這項年齡規定將從今年11月起調高至21歲，古莫還說，他已經告訴紐約州警方要加強相關執法。

密西根州本月初宣布禁售含尼古丁的加味電子菸，如今紐約州將成為全國第2個實施相關禁令的州。美國總統川普政府11日也宣布將實施禁令，讓所有加味電子菸產品從市場下架。（譯者：陳彥鈞）1080916

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