歐盟諭令補稅130億歐元 蘋果上訴歐盟普通法院

（中央社盧森堡17日綜合外電報導）美國蘋果公司（Apple）今天在歐盟普通法院對布魯塞爾當局發動攻勢，對抗歐盟執行委員會（EC）諭令蘋果向愛爾蘭補繳130億歐元（140億美元）稅金的歷史性裁決。

蘋果律師畢爾德（Daniel Beard）告訴歐盟普通法院（General Court），歐盟3年前做出的補稅裁決「違背現實和常識」。

他並說，歐盟執委會「結論…有誤」。為期2天的法庭審理今天在盧森堡展開。

世界最大公司蘋果的律師在盧森堡法庭與歐盟官員交鋒，挑戰當時被蘋果執行長庫克（Tim Cook）抨擊為「純屬政治胡扯」、沒有法律依據的裁決。

同樣對這項裁決提起上訴的愛爾蘭，猛烈抨擊歐盟對稅法的「難以置信」詮釋。

愛爾蘭的代表柯林斯（Maurice Collins）告訴法官：「歐盟執委會的決定完全漠視愛爾蘭法律。」

主管市場競爭的歐盟執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）2016年8月做出這項歷史性裁決，把歐洲推向遏止美國最大型科技企業勢力的新興努力最前線。

歐盟指控蘋果把在歐洲、非洲、中東和印度的未稅收益轉移至愛爾蘭。愛爾蘭已成為美國科技巨擘的歐洲樞紐。

根據布魯塞爾當局的說法，這項特權讓蘋果較其他企業取得優勢，於2003年至2014年避免被愛爾蘭課徵約130億歐元稅金，構成愛爾蘭的非法「國家補助」。

歐盟一名律師反駁蘋果和愛爾蘭的主張，堅稱這家iPhone製造商需要繳稅。

一般預料歐盟法官於2020年前不會做出判決。而歐盟最高法院歐洲法院（European Court of Justice）可能要等到2021年，才會對任何上訴做出最終判決。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080917