維持Fed利率目標 紐約聯準銀行10多年來首次回購

紐約聯邦準備銀行17日宣布，正注入數十億美元到金融市場，這是紐約聯準銀行10多年來首度出手干預短期利率。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約17日綜合外電報導）紐約聯邦準備銀行今天宣布，正注入數十億美元到金融市場，以讓短期利率維持在聯邦準備理事會（Fed）的目標區間，這是紐約聯準銀行10多年來首度出手干預。

紐約聯邦準備銀行是在今天清晨啟動這項操作，明早將再度注入資金，而聯準會即將做出決定，經濟學家廣泛預期將調降利率目標區間。

利率目標區間會影響整個金融體系的借貸成本。分析師今天稍早表示，第一次行動似乎發揮了成效。

紐約聯準銀行授權進行規模達750億美元附買回交易（repos），以讓聯準會的基準借貸利率「維持在2到2.25%的目標區間」。

紐約聯準銀行與政府證券交易商定期進行市場操作，以執行聯準會聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）制定的政策。

不過，在銀行準備金減少的情況下，今天現金需求增加，利率升至目前區間頂段。

牛津經濟公司（Oxford Economics）美國金融市場首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）今天稍早告訴法新社，有「一陣」技術因素推升基金需求，導致利率升至不正常區間，但大筆資金挹注緩解了問題。

這是紐約聯準銀行自2008年9月以來首度啟動這類操作。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080918