加味電子菸引健康疑慮 紐約州下禁售令

電子菸長期標榜產品對人體的傷害低於傳統菸，但在發生數起疑似與電子菸有關的死亡事件後，引發各界擔憂。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約17日綜合外電報導）紐約州今天成為美國第2個禁止加味電子菸的州。電子菸長期標榜產品對人體的傷害低於傳統菸，但在發生數起疑似與電子菸有關的死亡事件後，引發各界擔憂。

美國在傳出數百起疑似跟電子菸有關的肺部疾病案例，並有7人不幸喪命後，紐約州公共衛生和健康計畫委員會通過州長古莫（Andrew Cuomo）在禁止加味電子菸的提案。

紐約州禁令即刻生效。密西根州本月稍早成為全美首個宣布禁止電子菸的州，但法令尚未實施。

古莫說：「無法否認電子菸公司蓄意利用泡泡糖、（早餐穀片）脆片船長（Captain Crunch）、棉花糖等口味讓年輕人迷上電子菸，這是公衛危機，並在今天結束。」

美國總統川普政府上週宣布將盡快禁止加味電子菸，遏止年輕消費者節節攀升的使用率。

管制電子菸的美國食品暨藥物管理局（FDA）更說，若青少年開始轉而使用菸草口味的電子菸，也就是用來協助戒菸、被視為更具正當性的一項產品，禁令有可能全面擴大。

但古莫說：「紐約不會等到聯邦政府有所動作才展開行動。透過禁止加味電子菸，我們不僅保障公眾健康，也協助預防無數年輕人養成代價高昂、不健康、可能致命，且一輩子可能都擺脫不掉的習慣。」

紐約商家有兩週時間可以下架這些產品。紐約禁令目前沒有涵蓋薄荷或菸草口味電子菸。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1080918

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