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美聯準會開政策會議 預計將宣布降息

最新更新：2019/09/18 14:41
外界預期，美國聯準會18日將宣布今年第2度降息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
外界預期，美國聯準會18日將宣布今年第2度降息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）成員在華府召開眾所期待的政策會議，外界預期聯準會明天將宣布今年第2度降息。

政策會議召開時，聯準會官員今天也是10多年來首度出手干預，防止市場波動過大，導致短期利率升至超越聯準會能控制的幅度。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最近幾週釋出強烈訊息表示將降息，矢言在經濟承受「嚴重風險」，尤其是總統川普掀起的貿易戰時，決策者準備「採取適當行動」。

他將在明天格林威治時間18時（台灣時間19日凌晨2時）宣布會議結果。

同時，紐約聯邦準備銀行今天宣布採取緊急措施，透過附買回交易注入數百億美元到銀行系統，以讓短期借貸利率降低下來。

在其餘地方，隱含降息機率預測的期貨市場今天出現劇烈起伏。上週預測聯準會看來幾乎確定將降息，但今天格林威治時間22時過後，降息機率降至約5成。

此外，沙烏地阿拉伯石油設施週末遇襲，導致昨天原油價格飆漲，令人擔憂中東地區的不穩局勢將惡化、油價持續攀升。原油價格今天些微降下來。

聯準會去年4度升息後，今年7月調降關鍵政策利率，為10多年來首次，將利率區間降至2.0%到2.25%。

聯準會今天也表示，在川普貿易戰中受到重創的美國製造業，8月些微復甦，使得美國工業生產些微優於經濟學家預期。

牛津經濟公司（Oxford Economics）估測聯準會今年將再降息3次，讓聯準會的基準借貸利率在年底時降低1個百分點，抵銷2018年的升息幅度。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080918

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