全球家戶財富略縮水 2008年金融危機以來首見

（中央社法蘭克福18日綜合外電報導）德國保險業巨擘安聯（Allianz）今天表示，全球53個大型國家的家戶財富較去年略為縮水，是2008年金融危機以來首見。

安聯在年度全球財富報告中表示，2018年全球家戶包括銀行存款、退休金儲蓄和股票投資在內的金融資產總額約190.6兆美元（約新台幣5904兆元）。這項全球財富報告未計入家庭持有的房地產價值。

法新社報導，在中國家戶財富減少3.4%拖累下，新興國家的家戶金融資產金額減幅比已開發國家還大。

安聯說：「看起來似乎是貿易衝突讓貧窮國家的迎頭追趕暫停了腳步。」

股票等金融資產挫跌，導致全球家戶財富失血3兆歐元（約新台幣103兆元）。

安聯表示，2018年歐洲家戶財富較前一年減少0.2%，約600億歐元，主要受到諸多疑慮影響，包括英國無協議脫歐、德國經濟恐衰退、義大利政局動盪、法國「黃背心」運動，以及全球貿易緊張。

美國的家戶財富則受到川普政府減稅紅包的提振，美國家庭存款金額較上年同期攀升46%，增加了2.0兆美元。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080918