聯準會再度降息撐經濟 官員意見日益分歧

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國聯準會今天宣布降息1碼，一個半月來第2度調降基準利率，協助經濟抵禦美中貿易戰等內外衝擊。這次降息不出市場預料，但官員意見日益分歧，政策前景更加不明。

隨著全球經濟成長流失動能，聯邦公開市場委員會（FOMC）7月底決議降息1碼，逾10年來首見。聯邦準備理事會（Fed）官員昨天召開為期2天的決策會議，10名與會官員中，7人贊成降息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1.75%至2%，但投贊成票的官員比7月底少一人。

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）主張利率不變，再度投下反對票。另一名投反對票的官員是主張降息2碼的聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）。

這是2014年底以來聯準會最分歧的利率決策結果。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，官員仍看好美國經濟前景，降息主要目的是維持經濟勁道。他暗示，假使美國經濟進一步走弱，聯準會可能再度降息。

美股今天開低走低，聯準會宣布降息後大盤跌勢加劇，但尾盤止跌翻紅。道瓊工業指數終場上漲36.28點，漲幅0.13%，收在27147.08點；標準普爾500指數小漲1.03點，漲幅0.03%，收在3006.73點。

FOMC會後發布的決策聲明和7月底大同小異，同樣為未來降息預留可能性，甚至重複一個半月前的用語：「委員會思考聯邦資金利率目標區間未來路徑之際，將持續留意經濟前景資訊背後的含意，並將採取適當行動以維持經濟擴張。」

華爾街日報報導，FOMC會後發布的利率預期凸顯官員對政策前景看法不一，為鮑爾帶來更加複雜的挑戰。

17名官員中，7人預測今年還會再降息一次。至於其餘10人，認為最新政策利率適當和認為應保持原本利率水準的官員各半。

鮑爾稱當前是「決斷困難時期」，坦言官員對利率走向意見分歧，但他歡迎「不同觀點」。

聯準會7月底降息時，官員提出3大理由：全球經濟成長趨緩、貿易政策不確定性增加、通貨膨脹溫和。當時鮑爾說降息只是「循環中期的政策調整」，未開啟長期降息循環。不過，美中貿易戰8月起愈演愈烈，全球經濟猶如雪上加霜，使聯準會連續降息幾成定數。

美國近期經濟數據冷熱不一，民間消費依舊旺盛，但製造業景氣跟著全球多地走弱，多年來首度陷入收縮區間。

除了穩住經濟的挑戰艱鉅，鮑爾與聯準會官員還面臨美國總統川普不斷施壓。

川普日前敦促聯準會將基準利率降到零，聯準會今天宣布降息1碼後，極為不滿的川普在推特發文：「鮑爾與聯準會又搞砸了，沒膽量、無感、沒有遠見！」他還以「糟糕的溝通者」形容鮑爾。

紐約時報報導，聯準會官員常說決策僅著眼於長期經濟前景，而非短期政治考量，但川普頻繁抨擊確實使聯準會動見觀瞻。由於聯準會官員對這次降息意見分歧，部分民眾可能認為降息是聯準會屈服於政治壓力的跡象。（編輯：林治平）1080919