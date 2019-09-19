絕跡19年 菲律賓再現小兒麻痺疫情

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓衛生部今天宣布，時隔19年，菲律賓再度出現小兒麻痺（脊髓灰質炎）疫情。菲國當局10月起將對高風險地區5歲以下孩童全面接種口服小兒麻痺疫苗。

世界衛生組織（WHO）於2000年宣布小兒麻痺在菲律賓絕跡。

菲律賓衛生部發布新聞稿表示，南蘭佬省（Lanao del Sur）一名3歲女童確認感染小兒麻痺症。另一起急性無力肢體麻痺（AFP）案例等待確診中。

另外，衛生部門進行例行環境監測時，在馬尼拉的污水和納卯市（Davao）水道採取的樣本都檢測出小兒麻痺病毒。

這些樣本經菲律賓「熱帶醫藥研究所」（RITM）檢測，檢測結果經日本國立感染症研究所和美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認無誤。

菲律賓衛生部表示，在世界衛生組織和聯合國兒童基金會（UNICEF）支持下，衛生部正與地方政府和相關政府部門密切合作，對小兒麻痺疫情迅速採取應變措施。相關措施包括10月起，將對高風險地區5歲以下孩童全面接種口服小兒麻痺疫苗。

衛生部也與夥伴單位合作，在菲律賓全境強化環境與急性無力肢體麻痺監測，以助檢測出小兒麻痺病毒。

衛生部長杜克（Francisco Duque III）說：「我們強烈要求父母、醫護人員和地方政府全面參與小兒麻痺疫苗同步接種。」

他表示：「這是阻止小兒麻痺疫情爆發、保護你的孩子免於感染這種使人癱瘓的疾病唯一的方式。」（編輯：周永捷）1080919