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北美洲鳥類50年減少30億隻 專家：全球普遍出現生態危機
首頁 / 國際

預防非洲豬瘟 泰國清萊府撲殺200頭豬

最新更新：2019/09/20 13:42

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國北部距離緬甸約30公里的清萊府美真地區本週撲殺了200頭豬隻，以預防非洲豬瘟爆發。泰國政府密切監控全國各養豬場的狀況，若有疑似非洲豬瘟將全面撲殺。

中南半島的越南、寮國、柬埔寨和緬甸都已經是非洲豬瘟疫區，泰國尚未傳出疫情。民族報（The Nation）報導，清萊當局本週下令撲殺在美真（Mae Chan）地區約200頭豬。

報導指出，與美真地區相隔一條河的緬甸大其力（Tachilek）地區爆發非洲豬瘟後，緬甸的農民將死亡豬隻丟到河裡。清萊當局撲殺豬隻是採取預防性措施。

清萊府畜產局局長諾彭（Nopporn Mahakantha）表示，已經把豬隻的組織樣本送驗，確認有沒有感染非洲豬瘟。

泰國農業部畜產局局長索拉威（Sorawit Thanito）表示，已經要求畜產局密切監控全國各養豬場的狀況，如果有豬隻出現疑似非洲豬瘟的症狀，畜產局會買下全部豬隻並撲殺。

泰國公視（Thai PBS）報導，清萊府當局宣布未來6個月禁止活的豬隻出入清萊府，並在周邊設下12個路檢站，全面防堵非洲豬瘟在泰國爆發。（編輯：馮昭）1080920

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