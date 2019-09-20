三菱商事爆發子公司員工違法交易 虧損99億元

（中央社東京20日綜合外電報導）日本主要交易商三菱商事今天表示，新加坡子公司一名員工因執行未經授權交易，導致虧損3億2000萬美元（約新台幣99億元），總部正在調查這起事件。

三菱商事（Mitsubishi Corp）發布聲明說，造成虧損的員工受雇於子公司「石油鑽石新加坡」（Petro-Diamond Singapore），負責業務是「處理和中國的原油交易」。

三菱商事表示，這名員工「被發現今年1月起一再從事未經授權的衍生性商品交易，並偽裝成避險交易」。由於7月油價下跌，導致出現「重大虧損」，石油鑽石新加坡8月中開始調查該名員工工作，如今預期「記入約3億2000萬美元虧損」。

三菱商事還說，相關衍生性商品部位已迅速平倉，出事的子公司、集團旗下企業和總公司的衍生性商品交易部門也都已進行調查，結果「證實目前不存在這類問題或風險」。

三菱商事並表示，這名員工已被開除，子公司也已報警。「目前調查還在進行中，以確定所有細節。」

1954年創立的三菱商事投資項目廣泛，從鮭魚到天然氣，並在全球從事多種大宗商品交易，以謹慎交易著稱，直到2016年才因大宗商品價格重挫出現集團首度全年虧損。

發生這起違法交易事件，對三菱商事是一記打擊。發言人告訴路透社，這是三菱商事廣為流傳的歷史中首次出現這類虧損。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080920