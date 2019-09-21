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美中貿易戰愈演愈烈，中國8月23日宣布對美國商品課徵報復性關稅，美國總統川普隨即對中國商品加高關稅稅率回擊，並下令美國企業開始尋找中國以外的生產基地。
美中貿易談判協商
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美中貿易談判協商1/40

中方代表取消參訪美農場 貿易協議突破希望渺茫

最新更新：2019/09/21 11:40

（中央社華盛頓／芝加哥20日綜合外電報導）中國官員今天意外取消訪問美國蒙大拿州和內布拉斯加州農場行程後，美中要達成貿易協議看來恐遙遙無期。同時，在華府舉行為期兩天的美中副部長級貿易談判才剛結束。

路透社報導，美國蒙大拿州和內布拉斯加州農業機構表示，中國官員預定下週將拜訪美國農民釋出善意，但中方卻取消原本計畫，提早返回中國。

美國連夜對400多項中國商品豁免關稅，以回應美國企業的要求。

美國貿易代表署（USTR）今天發布3份聯邦公報通知，豁免範圍廣泛的中國產品關稅，原因是美國企業認為加徵關稅會造成經濟困難。

437項豁免關稅的中國產品包括電腦圖形處理器的印刷電路板、狗項圈、層壓木地板和微型耶誕燈。

中國大使館和美國農業部並未立即回覆置評要求。

美國貿易談判代表辦公室發出一份簡短聲明，形容這兩天談判「成果豐碩」，且10月會按原訂計畫在華府舉行高層貿易談判。

美中貿易專家、高層和政府官員表示，即使9月和10月美中貿易談判達成一項臨時協議，兩國貿易戰已深化成政治和意識形態之戰，遠超出關稅一事，可能需要數年時間才能解決。

一名了解美中談判的人士表示，中國代表團沒有就智慧財產權保護、強迫技術轉移、產業補貼和其他貿易壁壘等核心結構性議題提出任何新計畫。

這名人士說：「美方結論是，我們沒有接近達成一項協議。」

這名消息人士和另一名知情人士表示，率領中方貿易代表團的中國財政部副部長廖岷提出北京的要求，任何協議都必須取消所有美國加徵的關稅且維持平衡。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080921

地機族
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