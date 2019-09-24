華僑經營餐廳東海樓 獲選為南韓百年老鋪

旅韓華僑蓋新華在南韓忠清南道洪城郡五官里經營的中華餐廳「東海樓」獲南韓中小創投企業部遴選為「百年老鋪」。圖為蓋新華拿著有57年歷史的「東海樓」韓文招牌。（蓋新華提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 108年9月24日

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）旅韓華僑在南韓忠清南道洪城郡五官里經營57年的中華餐廳「東海樓」獲南韓中小創投企業部遴選為「百年老鋪」，其中菜色「烏龍海參」被稱為「洪城一絕」。

南韓「百年老鋪」是指在同一個地點持續經營達30年以上的店鋪，今年選出54家，加上去年在南韓全境選出的老舖，總共達210家店鋪。

南韓忠清新聞23日在綜合版報導，南韓中小創投企業部16日發表的南韓54家「百年老鋪」中，由旅韓華僑蓋書堂（已故）於1962年創業的「東海樓」，經營迄今已有57年歷史，是唯一一家旅韓華僑經營的餐廳入選，現由現年60歲的蓋新華繼承父業經營。

報導指出，被南韓媒體譽為中餐名廚、現任南韓中餐聯盟會長呂敬來是蓋新華的高中同學。蓋新華與呂敬來於多年前一起構思創意的「烏龍海參」，被洪城郡一帶中餐愛好人士譽為「洪城一絕」。

蓋新華今天接受中央社記者電話採訪時表示，海參價格昂貴，比起以整條海參包著蝦仁烹飪烏龍海參，以蝦球包著海參丁較經濟實惠。

他說：「在與呂敬來師傅交談下，我靈機一動開發了蝦球包著海參丁的烏龍海參，如今18個蝦球一客的烏龍海參僅賣3萬韓元（約合新台幣777元），大家都可以輕易地品嚐，已成了東海樓的招牌菜。」

他說，走進餐廳的吃家才是高手，他們會四處比較；只有店家老闆自己肯花錢買來吃的菜餚，才能促使客人再登門，所以絕不能掉以輕心，必將全力打拚，使中華美食能夠在韓國永續傳承下去。（編輯：馮昭）1080924