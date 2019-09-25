世銀執行長將出任IMF總裁 新興經濟體第一人

保加利亞經濟學家喬治艾娃（圖）將成為首位來自新興經濟體的IMF領導人。（圖取自twitter.com/kgeorgieva）

（中央社紐約／索非亞25日綜合外電報導）保加利亞經濟學家喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天預料將通過投票，確定出任國際貨幣基金（IMF）總裁。她將是首位來自新興經濟體的IMF領導人。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在共產時期的保加利亞長大，政治立場中間偏右，她任職世界銀行（World Bank）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）期間，憑藉固執直言、捍衛性別平等以及領導全球對抗氣候變遷建立名聲。

作為IMF總裁，她將面對多項挑戰，包括美中貿易緊張升高引發的全球經濟走緩，以及美國退出多項多邊協定、阿根廷等新興市場風險升高等等。

65歲的喬治艾娃是此次IMF總裁的唯一候選人，IMF執行董事會昨天面談她後，今天將舉行確認投票。這場投票基本上是象徵性的舉動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提名的喬治艾娃上月贏得歐盟其餘國家背書，美國也策略性地表示支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080925