美日新貿易協議 川普宣布達成第一階段

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，經過一年協商，華府和東京已經跨出重大一步，往達成一項全面性的新貿易協議邁進。

旁邊坐著日本首相安倍晉三，川普表示兩位領導人「正式宣布達成一項非凡新貿易協議的第一階段」，「這是相當大的一部分，在不久的未來我們還將達成更多」。

兩人在紐約舉行的聯合國大會場邊會面，安倍表示協議「對日本和美國而言，將會是雙贏的解決方案」。

法新社報導，根據這項協議，日本將對牛豬等價值70億美元的美國外銷農產品降低關稅，並縮減對美國大、小麥的採購加成利潤。

相對地，華府同意對價值4000萬美元的日本農產品降低關稅，並減少對美牛的關稅配額（TRQ），允許日本在美國市場爭取較大占比。

這項宣布並未解決美國威脅對汽車進口加徵關稅的棘手問題。

然而，日本共同社引述外務大臣茂木敏充報導，川普已向安倍保證，美國不會對日本車輛和汽車零件額外加徵關稅。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080926