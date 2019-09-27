分析：中國對美稀土優勢 兩年後可能不再

（中央社台北27日電）分析指出，北京若將限制稀土出口和加工當成中美貿易戰的策略，那麼維持這種優勢的時間可能不多了，如果美國能夠成功在境外開發新礦藏和建立新的加工廠，中國目前的優勢將在兩年後消失。

據中國海關總署25日公布的數據，中國8月對美國的稀土出口量約452噸，月增1.2%，年增6.2%，單月出口總量創下2017年1月以來的最高。

路透社說，這一數據可能顯示美國公司正在增加稀土庫存，以防中國制定對美國的稀土出口禁令。

中國是全球最大的稀土生產和加工國，2014至2017年，美國進口的稀土80%來自中國。

今年5月，在中美貿易談判生波的背景下，中國國家主席習近平考察稀土工廠，引發外界對北京可能限制對美稀土出口的聯想，中國每月輸美稀土量自此出現大幅波動。

其中6月出口量414噸，比5月的431噸下降3.9%；7月出口量447噸，比6月增長近8%。另一方面，今年1到8月，中國輸美稀土約2984噸，年增23.8%。

美國之音中文網今天引述分析說，短期內的數據波動是正常現象，無需過多解讀。

分析表示，更值得注意的是，美國目前在多元化和確保稀土供應鏈方面正取得進展，特別是透過與澳洲的合作倡議。

這項分析說，「如果北京確實希望把限制稀土出口和加工作為美中貿易戰的一種策略，那麼他們的時間不多了。如果美國能夠成功在中國境外開發新的礦藏和建立新的加工設施，那麼中國目前的優勢將在兩年後消失」。

報導說，美國早在2018年就與澳洲簽署一項關於提煉和開發稀土的協定。

此外，白宮6月20日聲明說，美國總統川普和加拿大總理杜魯道要求兩國官員制訂一個所謂「關鍵礦物」方面的合作計畫。據科技金屬研究有限公司（Technology Metals Research）的報告，加拿大擁有全球63個先進稀土項目中的20個。

分析還表示，要因應中國的稀土出口威脅，美國除了開發中國境外的稀土資源，也有必要加強科研，以增加原料利用率，加大回收利用率，並尋求人造替代品。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1080927