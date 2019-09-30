Forever 21聲請破產 將停止40國營運

美國快時尚服飾品牌Forever 21不敵網購趨勢衝擊29日聲請破產，將停止在全球40國營運並關閉350家分店。圖為Forever 21加拿大門市。（圖取自維基共享資源；作者：bargainmoose，CC BY 2.0）

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國快時尚服飾品牌Forever 21不敵網購趨勢衝擊，今天聲請破產，將停止在全球40國的營運，並關閉全球350家分店。

在越來越多消費者改用亞馬遜（Amazon）等網站網購之下，2017年開始，西爾斯控股公司（Sears Holdings Corp）和玩具反斗城（Toys 'R' Us）等20多家美國零售業者紛紛聲請破產。

根據美國德拉瓦州地區破產法院（U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware）的文件，Forever 21估計其綜合負債在10億美元到100億美元之間。

Forever 21表示，已從以摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）為代理的現有貸款機構獲得2.75億美元融資，並從TPG Sixth Street Partners及其部分附屬基金獲得7500萬美元。

根據Forever 21，有了這些基金，公司將繼續經營網站及在美國的數百家門市，並著重在有利可圖的核心事業上。

在此同時，Forever 21將在40個國家終止業務運作，預計關閉350家分店，但會繼續營運墨西哥和拉丁美洲的業務。

1984年創立的Forever 21現有815間商店，分布於57個國家。上週曾表示將退出日本，並在10月底關閉所有分店。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1080930