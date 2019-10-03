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微軟發表雙螢幕Surface Duo 重返智慧手機市場

最新更新：2019/10/03 14:40

（中央社舊金山2日綜合外電報導）微軟最新雙螢幕Surface裝置今天在發表會上亮相，新裝置打開有如展開書頁，其中一款尺寸大小如記事本，將讓微軟明年重返智慧型手機市場。

法新社報導，Surface Duo號稱是首款可以放入褲子口袋的Surface裝置，擁有兩個「薄如紙張」的5.6吋螢幕，可以摺疊展開，在量身訂製的Android作業系統下順暢運作。

被形容是「新類別」裝置的Duo不但可以用來打電話，也可以運行Google行動裝置作業系統Adroid支援的應用程式（App）。

微軟（Microsoft）產品長帕納（Panos Panay）說：「大家會像討論手機一樣討論它，這我明白。」

「大家可以傳簡訊、可以寫東西、可以做任何事，沒錯，這產品就是Surface。」

微軟今天在紐約舉行最新Surface產品發表會，Duo和另一款可摺疊平板電腦Neo是發表會上的驚喜。

市場分析師表示，微軟推出新裝置此正其時。Moor Insights & Strategy分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說：「（推出）時機對，現在將以新變革的摺疊設計，把消費者從『夠好就好』的狀態中喚醒。」

微軟多年前在自家Windows行動作業系統不敵對手蘋果（Apple）和谷歌（Google）作業系統下，宣布退出智慧手機市場。Surface Duo和Surface Neo都將在明年底推出。

微軟今天也推出最新Surface筆記型電腦和無線耳機，迎戰年底的假期旺季銷售。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1081003

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