NBA總裁不畏中國壓力 強調不會規範球員職員言論

（中央社東京8日綜合外電報導）美國職籃NBA總裁席佛今天說，NBA不會規範球團老闆、隊職員與球員的言論。休士頓火箭總經理摩瑞發推文挺香港，引起中國官方、媒體與民間群起撻伐，席佛稍早表示支持言論自由。

摩瑞（Daryl Morey）發表的支持香港反送中運動推文引發中國球迷不滿。中國是NBA的重要市場。

席佛稍早表示支持摩瑞自由表達的權利。中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道對此發表聲明說，注意到正在日本參加活動的席佛回應摩瑞發表涉港言論一事，對席佛的說辭表示強烈不滿和反對。

席佛（Adam Silver）隨後發出聲明稿進一步說明立場，他表示：「針對這些議題，NBA不會規範球員、隊職員與球團老闆該說甚麼或不該說甚麼。」

他指出：「我們了解我們兩國有不同的政治制度與信念。就像許多的國際品牌，我們也把業務推廣至世界各個政治制度不同的地方。」

席佛表示：「長久以來，平等、相互尊重與言論自由等價值是NBA的特色，往後也將如此。作為布局全球的美國籃球聯盟，我們最大的貢獻就是包括透過比賽展現這些價值。」

他說：「事實上，NBA歷久不衰的原因之一就是我們展現於觀點、背景、族群、性別與宗教方面的多元性。在NBA發展的球員25%不是美國籍，而我們的同僚在世界各地的聯盟辦公室工作，包括北京、香港、上海與台北。」

席佛指出：「這種多元性孕育出的信念是，無論我們有何差異，我們相互尊重和珍惜，而且我們的共同信念仍是我們的基礎原則，其中包括相信運動的力量能產生影響。」

他又說：「包括美中兩國在內世界各地的人們，對於各個議題會有不同看法，這是無可避免的。對那些歧見做出裁決不是NBA所要扮演的角色。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1081008