魔獸創始首席設計師抵制暴雪 自曝曾拒中資

暴雪娛樂懲處「爐石戰記」香港職業選手Blitzchung，同為暴雪旗下遊戲「魔獸世界」創始首席設計師克恩9日宣布，將不再玩該遊戲，同時也自曝曾經拒絕中資回扣的過往。圖為「魔獸世界」遊戲宣傳圖。（圖取自facebook.com/WarcraftZHTW）

（中央社記者黃巧雯台北9日綜合報導）針對暴雪娛樂懲處「爐石戰記」香港職業選手Blitzchung，「魔獸世界」創始首席設計師克恩今天宣布，將不再玩「魔獸世界」經典版，同時也自曝曾經拒絕中資回扣的過往。

上週末「爐石戰記」亞太區大師職業賽賽事期間，大師職業賽選手Blitzchung和2名主播賽評在進行選手賽後訪問時，Blitzchung當時蒙面高喊「光復香港，時代革命」，引發軒然大波，事後被以違反賽事規章情形，遭移除重播影片，暴雪娛樂昨天宣布，將Blitzchung從大師職業賽除名，並取消其第2賽季所獲得獎金。

「魔獸世界」創始首席設計師克恩（Mark Kern）今天在推特發文，表達力挺Blitzchung的立場，並宣布在暴雪改變對Blitzchung懲處前，將不再玩「魔獸世界」經典版，同時也解釋為何抵制暴雪的原因。

克恩表示，自己出生在台灣，曾在香港生活過一段時間，具備典型的華裔身分，並曾在中國與多家遊戲業者進行商業往來，而這些年來，他一路看著中國成為電影與遊戲業的投資主力。

克恩親眼目睹中國遊戲公司的腐敗，並首度披露，曾因拒絕中國200萬美元回扣賄賂，而被踢出自己在離開暴雪後所成立的公司。

克恩指出，中國公司透過被收買的媒體，企圖影響他的職涯，而用錢買新聞的行為在中國很常見，且現在有一部分的錢，開始流向美國。

「中國影響力持續增加，我敢肯定，電影也是如此。」克恩說：「我們正面臨共產主義者利用資金支配我們的美國價值觀，我們為了中國，自我審查遊戲、電影，而遊戲業者為此而對自由、民主噤聲。」

「我曾經期望暴雪是最後一家對中國的要求屈服的公司。」克恩提到，暴雪一向以「玩家優先」、「不貪婪」為宗旨，「至少我在的時候是這樣」。

由於中國監控所有社交媒體，克恩自認是在冒著極大風險公開發聲，他也理解到，這意味著可能再也不會有中國資金，願意投資他們新款的MMO遊戲，甚至很可能永遠無法取得在中國的許可證。

克恩強調，他與香港同在，且反對暴雪對中國展示明顯且可笑的畏懼，並認為「暴雪是時候該找回他們過去曾有的風骨，並重新對玩家做出正確的決定。」他也在文末呼籲：「玩家們，站出來吧！」（編輯：張芷瑄）1081009