歐盟避稅天堂名單 瑞士阿拉伯聯合大公國成功脫離

歐洲聯盟10日將瑞士及阿拉伯聯合大公國分別從避稅天堂國家「灰名單」及「黑名單」中移除。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社盧森堡10日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天將瑞士及阿拉伯聯合大公國分別從避稅天堂國家「灰名單」及「黑名單」中移除，原因是這兩國成功進行改革。

歐盟28會員國財政部長指出：「阿爾巴尼亞、哥斯大黎加、模里西斯、塞爾維亞及瑞士，已在期限前推行所有的必要改革，符合歐盟的稅務妥善治理原則。」

自歐盟2017年12月公布「灰名單」（gray list）開始，瑞士即已名列其中。「灰名單」意指稅務不合作觀察名單，入列國家被視為稅務法規不夠周全，然而瑞士先前已表達改革承諾。

歐盟執委會經濟與財政事務執行委員莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）在盧森堡的記者會表示：「若瑞士從名單移除，對我而言即是成功，因為最好的名單就是最短的名單。」

瑞士2018年10月就已核准稅務改革措施，但因一項公投結果而致生效日期延後。

此外，包括杜拜在內的阿拉伯聯合大公國也因快速實施改革，而獲得認可，直接從「黑名單」（Black list）移除。

不過慈善團體「樂施會」（Oxfam）的歐盟稅務政策顧問普塔圖羅（Chiara Putaturo）指出，歐盟已為世界兩個為害最大的避稅天堂加以粉飾。

普塔圖羅指稱，這兩國雖然近期進行改革，但仍將提供避稅的公司甜頭，比如非常低的稅率以及加速公司所得稅的「逐底競爭」（race to the bottom）。

歐盟目前只將9個國家或領土列入稅務不合作名單，包括美屬薩摩亞、貝里斯、關島、斐濟、阿曼、薩摩亞、千里達與托巴哥、美屬維京群島及萬那杜。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1081010