川普：美中貿易談判進展非常順利

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天暗示與中國之間的貿易戰已有進展，表示和北京代表談判進展順利。

法新社報導，川普宣布將在白宮會見中國首席貿易談判代表劉鶴後，川普這番談話讓兩國貿易氛圍進一步緩和。

川普指出：「我會說我認為局面進展真的很好。」「我方與中國間的談判進展非常、非常好。」

美國即將對中國輸美價值2500億美元貨品提高關稅稅率，華府這一週以具挑釁的政策措施對北京發動攻擊，眼看美中貿易談判似將走向末路，現在貿易談判突然出現讓步的新跡象。

即使無法達成包含所有層面的解決方案，投資人對至少可能避免爭端加劇的預期升高，推升華爾街股市今天收漲。

最近幾週以來，外界想要美中緩和對抗的壓力增加，因持續一年多的貿易戰對全球經濟形成危害的跡象已益加明顯。

面對川普要求中國對管理經濟的方式做深切改革，中國一直躊躇不前，分析家認為北京不太可能接受經濟改革，因為如此恐破壞中共政治權力。

外界已轉而關注美中本週尋求達成一項漸增協議的可能性，為一項建立信心的措施。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）主管國際事務的執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）今天告訴記者，他已與雙方談過話，美中貨幣協議本週可望出線。

他說：「我想這可能讓美國政府決定，不在10月15日提高關稅稅率。」

美國財政部8月將中國貼上匯率操縱國標籤，指控北京蓄意貶低人民幣，以增強不公平的貿易優勢。

媒體本週稍早報導，中方準備提出建議，雖無法對川普主要不滿提出解決之道，但將增購美國出口農產品並做出較小讓步，以換取美方暫停實施提高關稅。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1081011