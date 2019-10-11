中美即使簽匯率協議 美元和人民幣關係也不變

中美新一輪貿易談判10日起登場，有消息說雙方將達成匯率協議。（中央社檔案照片）

（中央社台北11日電）中美新一輪貿易談判10日起登場，有消息說雙方將達成匯率協議。專家分析，中美即使達成匯率協議，人民幣和美元的關係也不會改變，實際影響可能有限，而是雙方貿易戰的「墊檔」下台階。

路透中文網今天報導，美國商會指兩國談判代表昨天在華盛頓舉行7月以來首次高級別貿易談判時，研究推出一項匯率協議。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）負責國際事務的執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）表示，在達成匯率協議的同時，美國很可能將2500億美元中國商品關稅從25%上調至30%的計畫取消。

匯率協議相關內容目前不得而知，但外界普遍預期，雙方將承諾不會藉由壓低本幣匯率而獲取貿易競爭優勢。

此外，目前無法得知，中美若針對匯率問題達成協議，將如何改變北京的行為。

今年8月，由於美方新一輪的關稅措施，人民幣匯率「破7」，隨後美國財政部在25年來首次給中國貼上匯率操縱國的標籤。美國總統川普先前也曾推文指中方操縱人民幣匯率。

曾長期擔任美國財政部和國際貨幣基金（IMF）官員的索貝爾（Mark Sobel）說，「從本質上講，我認為在匯率協議中，不會有任何將導致當前人民幣/美元市場動態發生重大變化的東西」。

前IMF中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）則表示，雙方可以趁機針對維持美元/人民幣匯率穩定的必要性達成一致，即使這有違美國的長期要求，也就是中國須允許人民幣自由浮動。

普拉薩表示，若是如此，美國將獲得人民幣貶值不會損害美方關稅的保證，而中方則可降低因外界認為北京試圖讓人民幣貶值，而導致資本外流的風險。

這位專家說，「這個問題可能為雙方達成一項幾乎沒有實質內容、但至少能暫時緩解緊張局勢的迷你協議打掩護，從而穩定市場情緒並給兩國經濟帶來一定的正面效應」。

此外，中美若達成匯率協議，美國財政部還可宣布解除對中國的匯率操縱國的指控。匯率協議會是中美貿易戰的「墊檔」下台階。（編輯：周慧盈/林克倫）1081011