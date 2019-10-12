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懲處挺港爐石戰記選手 暴雪娛樂澄清與中國無關

最新更新：2019/10/12 17:59
香港選手Blitzchung（圖）日前在遊戲「爐石戰記」賽後受訪時，蒙面高喊「光復香港，時代革命」。（圖取自Blitzchung Twitch網頁www.twitch.tv/blitzchung）
香港選手Blitzchung（圖）日前在遊戲「爐石戰記」賽後受訪時，蒙面高喊「光復香港，時代革命」。（圖取自Blitzchung Twitch網頁www.twitch.tv/blitzchung）

（中央社舊金山11日綜合外電報導）美國電子遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）今天表示，暴雪日前懲處支持香港示威的電競選手吳偉聰，這項決定與中國無關，但公司會減輕這名電競選手的禁賽時間。

遭電競選手、員工與美國政界人士痛斥後，總部位於美國加州的動視暴雪公司（Activision Blizzard）指出，除了撤回沒收獎金的決定，對於吳偉聰（Ng Wai Chung）下達的禁賽令也從1年減至6個月。

以Blitzchung名號代表亞太區參賽的香港選手吳偉聰，6日在「爐石戰記」（Hearthstone）大師職業賽中贏得一場重要賽事，他在獲勝後接受主持人訪問時，以普通話高喊「光復香港，時代革命」。

「爐石戰記」是動視暴雪子公司暴雪娛樂所發行的一款卡牌遊戲。

針對吳偉聰的賽後挺港行為，暴雪娛樂8日宣布取消吳偉聰的1萬美元（約新台幣30萬元）獎金，並下達一年禁賽令，消息傳出後玩家紛紛抵制這家遊戲大廠，部分員工也在本週發動罷工表達抗議。

暴雪娛樂總裁布拉克（J. Allen Brack）則向玩家社群發表聲明說：「Blitzchung表達的特定觀點，並不是我們做出這項決策的因素，我想澄清，我們在中國的關係對於我們決策沒有影響。」

布拉克聲稱，吳偉聰的行為違反了他瞭解並同意過的賽事規定，若其他參賽選手以同樣爭議且蓄意方式表達有爭議的意見，公司也將採取相同的決定。

他還說，吳偉聰在比賽本身的過程中沒有違規，如今公司方面認為他應該拿到贏得的獎金，但比賽公平性也包括賽前與賽後的行為舉止。

吳偉聰則向法新社表示，被禁賽他不感到意外，他更說：「我不後悔說了那些話，即使是現在，我一點也不後悔。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081012

▲原始影片已遭刪除，上為網路流傳的影片

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