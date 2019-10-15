委內瑞拉石油出口持續下滑 重創經濟

（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）近年來，委內瑞拉石油產量和出口量不斷下滑，美國對委內瑞拉實施的制裁使問題更嚴重，重創委內瑞拉經濟。專家擔心若此趨勢持續，委內瑞拉可能被迫關閉油田。

已故委內瑞拉強人查維斯（Hugo Chavez）在2012年預測，委內瑞拉的石油產量將在2019年達到每日600萬桶，但目前委內瑞拉的石油產量不僅未達查維斯的預測，甚至不斷下滑。

石油輸出國家組織（OPEC）報告指出，7月委內瑞拉開採石油量為每日74萬2000桶，2018年和2017年同月紀錄分別為135萬桶和190萬桶。

委內瑞拉石油出口量下滑情況更嚴重。能源資訊公司ClipperData的數據顯示，目前委內瑞拉的石油出口量為每日49萬2000桶，相當於下跌至1950年代的出口量（每日約48萬9000桶），造成委內瑞拉在拉丁美洲石油出口上，落後於巴西和墨西哥。

美國德克薩斯大學國際能源和環境政策中心主任皮農（Jorge Pinon）分析指出，查維斯的預測未能成真，主要是因為石油產量和出口量降低，以及近幾個月來美國對委內瑞拉石油強加的限制。

委內瑞拉石油產量下滑，也和2002年查維斯執政期間將國營委內瑞拉石油公司（PDVSA）泛政治化有關，他當時任命左派經濟學家巴拉（Gaston Parra）為公司總裁；PDVSA還有多位高級主管並非因為各自在專業領域的成就加入團隊，而是因為與查維斯政府關係密切。

查維斯的做法引發PDVSA內鬨，人事問題惡化至爆發為期2個月的大罷工。之後，查維斯解雇PDVSA3萬5000名員工中的2萬人。

查維斯掌權前擔任PDVSA高級主管的經濟學家哈帝（Jose Toro Hardy）強調，導致石油產量下降的另一個因素是委內瑞拉政府在2008年通過的「碳氫化合物法」。

根據這項法律，委內瑞拉政府改變與在當地營運的外國石油公司的合作條款，將部分石油公司國營化，其他公司則撤離委內瑞拉。

從那時起，委內瑞拉的石油產量就不斷下滑，今年的情況更加複雜，主要是因為美國實施制裁，意圖在經濟上施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，致使許多外國公司不敢與委內瑞拉公司合作。

哈帝指出，隨著出口的困難加劇，委內瑞拉開始將更多生產的石油儲存在沿海停靠的油輪，但似乎已達到儲存容量限制，委內瑞拉除了減少產量，別無他法。

ClipperData認為，委內瑞拉石油出口量下跌，乃因低產量和市場對低品質石油的興趣降低所致。

儘管如此，中國、印度、古巴和一些歐洲國家，仍然繼續購買委內瑞拉的石油。

哈帝指出，石油出口量下跌重創委內瑞拉經濟，因為委內瑞拉近97%的外匯來自石油，如果銷量真的低於每日50萬桶，委內瑞拉將不再是世界最重要的石油出口國之一。

皮農也提出警告，委內瑞拉石油生產和出口的下降趨勢，可能帶來關閉油田的風險，而關閉油田後，將很難恢復以前的產量。（編輯：周永捷）1081015