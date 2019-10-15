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泡麵方便但易缺少營養 傷害亞洲千萬兒童健康

最新更新：2019/10/15 15:11

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）部分專家說，常以泡麵等現代食物果腹但缺乏重要營養素的飲食方式，已造成東南亞數千萬名孩童瘦得不健康或過重。

法新社報導，菲律賓、印尼及馬來西亞經濟蓬勃發展，生活水準提高，但許多上班的父母沒有時間、金錢或警覺性，去避免小孩常吃有害健康的食物。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）今天公布的報告，在這3國，平均有4成5歲以下兒童營養不良，高於全球平均的1/3比例。

印尼的公共衛生專家哈斯布拉（Hasbullah Thabrany）告訴法新社：「父母認為孩子肚子填飽是最重要的事，他們其實沒考慮到要攝取足夠的蛋白質、鈣或纖維。」

聯合國兒童基金會表示，孩童受到的傷害不僅是過去生活匱乏的證據，也是未來貧困可能性的預測指標，而缺鐵會影響孩子的學習能力，並增加女性在分娩期間或分娩後不久死亡的風險。

基金會資料顯示，印尼去年有2440萬名5歲以下孩童受影響；菲律賓1100萬；馬來西亞260萬，可見這個問題的嚴重性。

根據「世界泡麵協會」（World Instant Noodles Association）統計，印尼是全球第2大速食麵消費國，僅次於中國。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1081015

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