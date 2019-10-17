FCC通過美兩大電信商合併案 引發反托拉斯疑慮

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國第3、第4大行動電信服務供應商T-Mobile和Sprint高達265億美元的合併案，今天獲聯邦傳播委員會（FCC）正式表決通過。

兩名消息來源告訴路透社，傳播委員會進行表決時，共和黨與民主黨籍委員立場涇渭分明。

聯邦傳播委員會主席派伊（Ajit Pai）與兩位共和黨籍委員投下贊成票，而另兩位民主黨籍委員則投下反對票，結果以3比2通過此案。

合併案審議文本預計本月稍後公布。

這樁結合美國第3、第4大無線電信業者的交易案自2018年4月開始尋求政府批准，如今獲聯邦傳播委員會正式通過，但仍得面對紐約州檢察長率領多州檢察長提起的訴訟。

美聯社報導，反托拉斯訴訟案預定12月在紐約開庭，但因司法部已批准這樁合併案，這是頗不尋常的情況。

派伊幾個月前就支持這項合併案，理由是這兩家電信公司承諾在許多鄉村地區建構下一代5G網絡，以改善網路存取效能。

民主黨籍傳播委員則表示，美國主要電信業者從4家變3家，意味消費者得付出更高代價。他們也認為，T-Mobile和Sprint要兌現承諾，恐將面臨諸多困難。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1081017