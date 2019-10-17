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歐洲2016年逾40萬人早死 肇因空汙奪命

最新更新：2019/10/17 13:50

（中央社柏林16日綜合外電報導）歐洲環境監督機構警告，歐洲城市居民正處於致命空氣汙染風險，報告建議歐盟各國應下猛藥，採取像是減少都市裡的汽車數量等作為。

「德國之聲」引述今天發表的一份歐盟報告指出，空氣品質惡劣使得2016年有41萬2000人早死，這個數字是所能取得的最新資料。

歐盟28個成員國裡有16國曾通報至少一起二氧化氮含量超過歐盟法規限制的案件。比利時、英國、法國、德國、荷蘭和西班牙，都發現二氧化氮濃度處於不安全水平；二氧化氮是汽車排放廢氣裡的一大內含物。

報告建議歐盟國家減少汽車數量，以降低空氣中的二氧化氮含量，進而減緩空汙。

歐洲環境署（European Environmental Agency）專家、同時也是這份報告作者歐提茲（Alberto Gonzales Ortiz）警告，空氣汙染「是目前對人類健康最重要的環境威脅」。

這份報告還提到世界衛生組織（WHO）數據顯示，心臟病和中風是空汙導致早死的最常見原因，其次是肺部疾病和肺癌。

歐提茲表示，雖然歐洲城市的危險懸浮微粒含量已下降，但下降速度不夠快。為符合歐盟法律，歐盟成員國需檢視各種汙染物的含量，若汙染物達有害水平就應採取行動。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1081017

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