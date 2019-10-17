更多編輯台推薦新聞：
抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼
國際

抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼

獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入
生活

獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
趙紫陽百歲冥誕／回顧政改受挫 董立文：中共可能再現發展困境
首頁 / 國際

2000至2017年 全球1.3億兒童活不到5歲

最新更新：2019/10/17 14:43

（中央社巴黎16日綜合外電報導）根據今天公布的兒童死亡率詳盡評估報告，開發中世界每天有1萬5000多名不到5歲的孩童死亡，死亡率在國家之間和國內區域之間呈現極大差異。

研究報告發現，從2000年到2017年底，在99個中低收入國家中，有1億2300萬名新生兒、嬰兒與幼兒夭折，占5歲以下兒童死亡人數超過90%。

研究人員告訴法新社，加上2018年的初步數據，還有中國、墨西哥、巴西與馬來西亞等沒有包含在統計中的國家資料，21世紀前20年的兒童夭折人數超過1億3000萬人。

數百名專家團隊在「自然」（Nature）期刊發表報告說，兒童死亡的主因會因年齡而有所不同。

早產是1歲以下嬰兒夭折的主因。2到4歲幼兒比較可能因得到瘧疾與腹瀉疾病，以及肺炎等下呼吸道感染的因素死亡。

新生兒或幼兒死亡率在不同國家可以差到10倍，在不同區域可以差到40倍。

舉例而言，2017年古巴聖克拉拉（Santa Clara）每1000名兒童只有4人無法過5歲生日；但在奈及利亞加爾基地區（Garki），每1000名兒童約有195人活不到5歲。

美國華盛頓州健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）地方疾病負擔（Local Burden of Disease）主任、資深作者海伊（Simon Hay）說：「很悲慘地，每天平均有近1萬5000名不到5歲的兒童死亡，這種狀況應受指責。」

他在聲明中說：「我們應該要能對症下藥採取干預措施，像是接種疫苗。我們的調查結果為各國的衛生部長、臨床醫師等人提供平台，可對健康系統做重點改善。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）101017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報