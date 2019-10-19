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嬌生嬰兒爽身粉發現微量石棉 美國逾3萬瓶回收

最新更新：2019/10/19 10:20
嬌生集團18日首度因石棉汙染疑慮宣布回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石棉。（圖取自嬌生公司網頁johnsonsbaby.com）
嬌生集團18日首度因石棉汙染疑慮宣布回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石棉。（圖取自嬌生公司網頁johnsonsbaby.com）

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國衛生監管單位在網路上購買的一瓶嬌生集團嬰兒爽身粉樣本中發現微量石棉後，嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布在美國回收約3萬3000瓶嬰兒爽身粉。

路透社報導，嬌生集團股價應聲下挫超過6%，以127.70美元作收。

這是嬌生集團首度因石棉汙染疑慮回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石棉。石棉是已知的致癌物質，與致命的間皮瘤（mesothelioma）有關。

本次回收行動對於擁有130多年歷史的美國醫療保健集團嬌生來說是最新打擊，嬌生正面臨成千上萬起產品訴訟，包括嬰兒爽身粉、鴉片類藥物、醫療設備和抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）。

嬌生集團醫療安全機構Women’s Health負責人尼柯森博士（Susan Nicholson）今天在電話會議告訴記者，發現石棉一事「極不尋常」，並表示這與「我們迄今測試結果不一致」。

嬌生集團表示，今天宣布的自願回收行動僅限2018年在美國生產和運送的一批嬰兒爽身粉。嬌生集團在新聞稿指出，美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）最近在一個月前的檢測結果，並未在他們的滑石粉中發現石棉。

FDA發聲明表示，最新樣本是在今年開始通報的嬌生集團含滑石粉化妝品石棉檢測期間所取樣。FDA指出，另一批嬌生嬰兒爽身粉樣本的石棉檢測呈陰性反應。

嬌生集團在電話會議表示，昨天收到FDA有關發現石棉的警示報告。嬌生表示已展開調查，正在檢視生產紀錄並蒐集銷售分布數據，以判定這些產品運往何處。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1081019

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