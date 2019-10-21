瑞士信貸報告：中國富人數量首度超過美國

（中央社蘇黎世21日綜合外電報導）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）一項研究顯示，在美中兩國都正持續快速產出百萬富豪之際，中國已首度在富人數量上超越美國。

瑞士信貸銀行今天發表的年度財富調查顯示，至今年中為止，中國有1億人財富名列全球前10%，美國則是9900萬人。

瑞士信貸銀行全球經濟與研究主管赫克勒-費德比（Nannette Hechler-Fayd'herbe）指出：「儘管過去12月個以來美中貿易緊張，但兩國都在創造財富上有強力進展，各自貢獻3.8兆美元及1.9兆美元。」

研究發現，世界百萬富豪人數增加了110萬人，估計已達4680萬人，總共擁有158.3兆美元（台幣約4837兆元）淨資產，占全球總額的44%。

美國今次增加67萬5000名百萬豪豪，中國和日本各增加約15萬人，澳洲則減少12萬4000名百萬富豪，主要因為匯率平均財富縮水，英國及土耳其也各自減少2萬7000及2萬4000名百萬富豪。

報告估計，有5萬5920名成人身家至少1億美元，有4830名成人淨資產逾5億美元。

報告預測，全球財富於過去1年成長2.6%，未來5年則將增長27%，於2024年將達459兆美元。期間百萬富豪數量也將成長至將近6300萬人。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1081021