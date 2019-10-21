WTO：中國要求對24億美元美國貨品報復制裁

根據世界貿易組織21日公布的文件，中國要求准許對價值24億美元的美國貨品實施報復制裁。（中央社檔案照片）

（中央社日內瓦21日綜合外電報導）根據世界貿易組織（WTO）今天公布的文件，中國要求准許對價值24億美元的美國貨品實施報復制裁，理由是美國一直未遵守世貿組織針對一起關稅案所做的裁決。

世貿組織上訴法官今年7月表示，美國並未完全遵守世貿組織的一項裁決，若不取消對來自中國的太陽能板、風電塔、鋼筒和鋁擠型等品項課徵的報復關稅，可能面臨中國的制裁。

這起關稅案回溯至美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期。當時美國對價值73億美元的中國貨品課徵反補貼關稅，引發北京2012年向世貿組織投訴。

中國如今在尋求授權制裁美方的文件中表示：「由於美國持續不遵守（世貿組織『爭端解決機構』的）建議和裁決，中國為了回應，向爭端解決機構（Dispute Settlement Body，DSB）要求准許對每年價值24億美元（的美國貨品）暫停關稅減讓和履行相關義務（suspend concessions and related obligations）。」

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）7月曾表示，世貿組織的裁決，承認了美國所證明中國利用國有企業來補助和扭曲經濟的事實。

按照爭端解決機構的議程，中國提出的報復要求將在28日審理。屆時美方可對報復規模提出挑戰，再交由仲裁機構定奪。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081021