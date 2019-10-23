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美中貿易談判協商
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美中貿易談判協商4/47

中國傳開放美大豆進口關稅豁免 配額1000萬公噸

最新更新：2019/10/23 09:38

（中央社北京/新加坡23日綜合外電報導）兩名消息人士說，北京當局昨天向國內外主要大豆加工業者提供豁免，免除進口美國大豆的高額關稅，額度高達1000萬公噸。

不過，美國出口貿易商表示，由於美國大豆價格依然過高，這項豁免措施未能立刻激起大量買氣。儘管美國總統川普保證即將出現下一波銷售潮，但中國的近幾週的購買意願仍取決於市場狀況。

消息人士說，中國國家發展和改革委員會召開會議，向公私營大豆輾壓業者和在中國設有輾壓廠的主要國際貿易商提供美國大豆進口關稅豁免配額。

兩名美國出口消息人士說，這項豁免適用於明年3月前出貨的美國商品。

中國國家發展和改革委員會召開會議之前，川普說，中國在本月稍早的貿易談判中同意每年購買價值500億美元的美國農產品。

然而，貿易商告訴路透社，美中談判後一週，中國至少購買8批共48萬公噸的巴西大豆，價值1.73億美元，顯然避開了美國市場。

其中一名消息人士說，「中國買家持續購買大量巴西大豆，政府已向進口商發出訊息，提醒他們注意大局」，他指的是北京有意在會談中展現誠意。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1081023

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