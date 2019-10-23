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美中貿易談判協商2/48

貿易戰緩和信號 3千億美元商品將啟動排除徵稅

最新更新：2019/10/23 11:45
中國商務部網站22日發布，美國從10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序，若排除申請得到批准，9月1日起已加徵的關稅可追溯返還。（中央社檔案照片）
中國商務部網站22日發布，美國從10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序，若排除申請得到批准，9月1日起已加徵的關稅可追溯返還。（中央社檔案照片）

（中央社記者張淑伶上海23日電）中國商務部網站22日發布，表示美國將從31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序，如果排除申請得到批准，9月1日起已經加徵的關稅可以追溯返還。

中國商務部引述美國貿易代表署（USTR）日前發布公告，表示2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關係方可提出排除申請，需要提供的訊息包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意義或與中國製造2025等產業政策相關等。

公告說，如果排除申請得到批准，自2019年9月1日起已經加徵的關稅可以追溯返還。

中美貿易戰一年多來，美國先是對2500億美元的中國商品陸續調高關稅稅率至25%，又在今年8月宣布，對其餘3000億美元的中國商品加徵15%的關稅，分9月1日和12月15日兩階段生效。

9月已經生效的是約1120億美元中國出口商品。先前加徵關稅主要針對的是工業領域，但這一輪更多是針對終端消費品，如鞋子、衣物等日常消費品，直接衝擊美國普通消費者。

在最新的貿易談判之後，中美兩國有可能於11月簽署第一階段貿易協議。這項排除徵稅清單的措施，可視為緩和雙方對立的友好行動。（編輯：沈朋達）1081023

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