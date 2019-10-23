電子菸嚴重威脅公共健康 南韓健福部建議停用

（中央社首爾23日綜合外電報導）隨著對電子菸的健康疑慮逐漸加深，世界各國開始強烈反對吸食並加強審查，紛紛下架產品及限制廣告。南韓保健福祉部長朴凌厚今天強烈建議公眾，停用構成重大威脅的液體電子菸。

路透社報導，朴凌厚在記者會上援引美國電子菸引發肺部疾病案例表示，「現況視（電子菸）會對公共健康構成重大威脅」，而政府會促進內部研究，以確認禁售液態電子菸是否有科學基礎。

美國公衛官員目前通報33起死亡案例，還有1479件已證實或可能跟電子菸有關的神秘呼吸道病例。而南韓保健福祉部也表示，本月接獲一起電子菸用戶罹患肺炎案例。

美國以青少年使用率激增為由，計劃從商店中下架加味電子菸，印度9月也停售電子菸。

南韓保健福祉部誓言收緊電子菸產品管制，例如加強進口電子菸液體的海關程序。

南韓政府宣布這項決定後，5月在南韓展開銷售業務的美國電子菸製造商Juul Labs，透過當地辦公室發表聲明表示，旗下產品並沒有含有有害物質。

液體電子菸及加熱菸在南韓垂手可得，根據政府資料，電子菸占香菸市場6月銷售量的13%。（譯者：侯文婷/核稿：張曉雯）1081023