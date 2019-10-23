最年輕孕婦僅10歲 菲發起停止孩童生育行動

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓每10名青少女約有一人懷孕或生產，最年輕懷孕少女僅10歲。當地人口與家庭計畫相關團體發起「停止孩童生育」行動，盼藉由推動青少女懷孕防治法案，讓她們享受應有的青春時光。

菲律賓人口發展基金會（PLCPD）、菲律賓人口與發展委員會（POPCOM）、菲律賓家庭計畫組織（FPOP）等官方和民間組織今天召開記者會，發起「停止孩童生育」（No More Children Having Children）行動。

人口與發展委員會執行長培瑞斯（Juan Antonio Perez III）致詞表示，2013年青少年生育與性行為研究顯示，15到24歲的菲律賓年輕人32%曾有婚前性行為；未滿18歲青少年有性行為比例，從1994年13%上升到23%。

另一方面，15到19歲青少女懷孕比例也從2002年的6.3%，增加到2013年的13.6%；成為小媽媽的比例從4.4%增加到11%，等於10名青少女約有一人懷孕或生產。

培瑞斯說，數據顯示，2017年菲律賓有22名10歲的少女媽媽，其他年齡的小媽媽人數分別為11歲23人、12歲65人、13歲243人、14歲1724人、15歲6709人，由於最低少女生育年齡是10歲，可見有未滿10歲的少女有性行為。

他表示，從區域來看，南部民答那峨島的北民答那峨、納卯（Davao）和索科斯克薩爾根（Soccsksargen）地區2017年15到19歲青少女懷孕比例分別是14.7%、17.9%、14.5%，遠高於8.6%的全國比例，這可能與馬拉韋市（Marawi）叛亂後居民流離失所，缺乏適當醫療照顧有關。

馬拉韋市於2017年5月爆發親伊斯蘭國（Islamic State）恐怖分子叛亂，軍方圍剿5個月平定，雙方死傷逾千人，20萬平民無家可歸。

培瑞斯說，懷孕是15到19歲青少女休學主因。研究顯示，少女媽媽往往增加她們自己和家長財務負擔，讓原本貧困的家庭負擔更重。每增加一個孩子，這些家庭的儲蓄金額就減少1/3，導致跨代貧困和多代貧困問題，這也是在菲律賓「貧困循環」很難打破的原因之一。

菲律賓人口發展基金會宣傳經理奎拉拉（Au Quilala）表示，希望藉由「停止孩童生育」行動促使參眾兩院通過「青少女懷孕防治法案」（Prevention of Adolescent Pregnancy Bill），以推動全面性教育，在社區建立青少年保健發展中心，並為小媽媽或年輕父母提供社會保護。（編輯：陳惠珍）1081023