鴻海專注打造威州面板園區 創新中心計畫暫停

（中央社密爾瓦基23日綜合外電報導）鴻海曾信誓旦旦地說，除了在美國威斯康辛州設廠，還要在威州遍地開花，打造所謂的「創新中心」；但現在，這項所謂的「創新中心」計畫，卻幾乎看不到有太大進展。

美聯社報導，威州允諾，若鴻海在密爾瓦基與芝加哥公路沿線興建占地186萬平方公尺的廠區，15年間投資100億美元，創造1萬3000個工作機會，就會給鴻海近40億美元的州稅和地方稅補貼。

鴻海將在這座廠房生產下一代的液晶螢幕技術，用來製造手機、平板等裝置的螢幕。

鴻海主管宣布在威州密爾瓦基、綠灣（Green Bay）、尤克萊（Eau Claire）、拉辛（Racine）、麥迪遜（Madison）等地興建創新中心的計畫，但威斯康辛公共電台（Wisconsin Public Radio）今天報導，這些城市的開發主管表示計畫暫停，因為鴻海似乎會把在拉辛郡蒙特普萊森村（Mount Pleasant）建造主園區列為優先。

拉辛郡拉辛市市長梅森（Cory Mason）的發言人表示：「鴻海專注在蒙特普萊森園區。」

威州經濟發展公司發言人請記者有問題去詢問鴻海，但鴻海主管婉拒評論此事。

鴻海先前表示，除了密爾瓦基，各地的創新中心會僱用100至200人從事高技能工作，在密爾瓦基則會創造超過500個工作機會。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1081024