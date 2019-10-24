台灣連鎖業布局新南向 主打經典特色餐飲

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）亞洲連鎖加盟暨授權展今天起在新加坡舉行3天，台灣11家業者齊聚「台灣連鎖品牌館」，競相布局新南向市場，主打台灣經典特色餐飲，不僅有聞名全球的珍珠奶茶，更有火鍋業者以麻辣口味挑戰南洋饕客味蕾舌尖。

第14屆亞洲連鎖加盟暨授權展（Franchising & Licensing Asia）今天起在濱海灣金沙會議展覽中心舉行為期3天展覽，吸引台灣與新加坡等21國的連鎖品牌業者參與。

駐新加坡台北代表處經濟組參事陳寬享、新加坡台貿中心主任張碧容上午參觀由經濟部國際貿易局與外貿協會設立的「台灣連鎖品牌館」。

陳寬享表示，台灣館主打台灣經典特色餐飲，如食品原料製造手搖茶飲品牌、雪花冰專業品牌、連鎖餐飲創新風味小吃、銀髮族輔具及茶飲環保提袋參展。

他指出，台灣近年來大力扶植連鎖加盟產業前往海外拓展市場，而新加坡幾乎是各個產業前進新南向國家的第一站。新加坡除具有東南亞經貿樞紐優勢外，也擁有完善的經商環境、基礎設施、低稅制與高教育水準的勞動力，因此成為各國知名連鎖品牌的必爭之地。

另外，經濟部商業司下午也舉辦新加坡商機媒合會，帶領台灣優質連鎖加盟業者與新加坡買家商務洽談。

與會的商業司代表指出，台灣連鎖品牌從小吃到餐廳、從珍奶到冰品、從休閒SPA到手作體驗，均各具特色且遠近馳名，消費者的大排長龍就是台灣品牌的最佳保證。

這次與會的台灣連鎖品牌均有相當知名度，除了珍珠奶茶、平價化的中、西式速食早餐、雪花冰品與茶飲外，也有老牌的麻辣火鍋業者首度跨海新南向，希望以搭配五香料及中藥燉製而成的麻辣口味，征服新南向國家饕客的味蕾舌尖。(編輯:陳惠珍)1081024